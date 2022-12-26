Жителів Херсонської області закликають евакуюватися: можна залишитися без світла та води

Мешканцям Херсонської області краще виїхати на деякий час, адже існує ймовірність, що через ворожі атаки неможливо буде забезпечити стале тепло- та водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича .

Він зазначив, що росіяни продовжують тероризувати мирних жителів Херсонської області.

"Найбільше страждають населені пункти, що знаходяться біля Дніпра. Через постійні атаки рашистів там практично неможливо забезпечити стале тепло- та водопостачання. Тому найкращий варіант убезпечити себе - евакуюватися до більш безпечних регіонів", - написав він.

Янушевич підкреслив, що людей щодня вивозять безкоштовними автобусами з Херсона до Одеси через Миколаїв, а також декілька разів на тиждень із Херсона іншими напрямками: Кривий Ріг, Львів, Дніпро, Київ через Умань, Вінницю.

Для евакуації автобусом необхідно залишити заявку на "гарячу лінію" ХОВА:

0800330951 або 091 481 78 45;

Telegram: @khoda_help_bot.

Або залишити заявку через Telegram-бот волонтерської організації Helping To Leave: @helpingtoleave_bot.

Люди, які записалися на автобус, отримають смс-повідомлення із часом та місцем виїзду.

З маломобільними людьми звʼязується оператор для уточнення деталей. Цих пасажирів евакуює волонтерська група на відповідному транспорті.

Ще однією можливістю виїхати є щоденний потяг із Херсона до Хмельницького, який відправляється о 15:27 із Херсонського залізничного вокзалу. Для реєстрації та посадки необхідно приїхати на вокзал заздалегідь - за 2-3 години до відправлення потягу.

Після прибуття до Хмельницького людей забезпечать житлом. Вони також отримають продовольчий набір та грошову виплату розміром 2000 гривень або 3000 гривень - для непрацездатних громадян.