В январе начнется бесплатная эвакуация из Донецкой области: детали

2 января начнется бесплатная эвакуация гражданских жителей Донецкой области. Из-за активных боевых действий необходимо, чтобы как можно больше людей покинули территорию уже сейчас, выехав в более безопасные регионы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Краматорского городского совета.

"В соответствии с решением Правительственного Координационного штаба с 2 января 2023 года обязательная эвакуация будет перенаправлена из Тернопольской в Черкасскую область", - говорится в сообщении.

Отмечено, что эвакуация будет осуществляться специальным поездом раз в четыре дня по четным числам.

Чтобы бесплатно выехать в безопасный регион и спасти свою семью от постоянных обстрелов, необходимо:

оставить заявку по телефону 0988903318 или 0662856290, для эвакуации тяжело больных и лиц с инвалидностью просим звонить по номерам: 0997104872, 0993115336, 0993115314, 0960802

добраться до места сбора, откуда будет бесплатный подвоз к эвакуационному поезду в Покровске;

поселиться в Черкасской области – это бесплатно.

Власти предоставляют такие социальные гарантии: