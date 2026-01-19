Січневий удар по бюджету РФ: доходи від нафти й газу обвалилися майже вдвічі, - Reuters

За оцінками агентства, бюджет країни міг отримати лише близько 420 млрд рублів (приблизно 5,4 млрд доларів), що є найнижчим показником із серпня 2020 року, коли світовий попит на енергоносії обвалився через пандемію COVID-19.

Чому це важливо

Нафтогазові надходження формують близько четвертини федерального бюджету РФ і залишаються ключовим джерелом фінансування державних витрат, зокрема й воєнної кампанії Кремля проти України. Тому таке різке скорочення надходжень створює додатковий тиск на фінансову систему країни.

Ціна на нафту в рублях обвалилася

За даними Reuters, індикативна ціна російської нафти в рублях, яка використовується для податкових розрахунків, у грудні впала на 53% у річному вимірі, до 3 073 рублів за барель, тоді як рубль одночасно зміцнився на 30,6% порівняно з груднем 2024 року. Таке поєднання обвалу ціни та зміцнення валюти призвело до значного скорочення доходів бюджету.

Офіційні дані - у лютому

Міністерство фінансів РФ оприлюднить офіційні дані щодо січневих нафтогазових надходжень 4 лютого.

Загалом на 2026 рік у бюджеті передбачено, що доходи від нафти та газу становитимуть 8,957 трлн рублів, а всі доходи федерального бюджету - 40,283 трлн рублів.

Для порівняння, у 2025 році доходи федерального бюджету РФ від нафти й газу скоротилися на 24% - до 8,48 трлн рублів, що також стало найнижчим показником з 2020 року.

За поточним курсом 1 долар США дорівнює 77,65 рубля.

Таким чином, початок 2026 року може стати для російських державних фінансів одним із найскладніших за останні роки, особливо з огляду на залежність бюджету від енергетичного сектору та зростання витрат у воєнний час.