Січневий удар по бюджету РФ: доходи від нафти й газу обвалилися майже вдвічі, - Reuters

Доходи РФ від нафти й газу у січні скоротилися майже вдвічі через падіння рубльової ціни на нафту та зміцнення рубля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За оцінками агентства, бюджет країни міг отримати лише близько 420 млрд рублів (приблизно 5,4 млрд доларів), що є найнижчим показником із серпня 2020 року, коли світовий попит на енергоносії обвалився через пандемію COVID-19.
Нафтогазові надходження формують близько четвертини федерального бюджету РФ і залишаються ключовим джерелом фінансування державних витрат, зокрема й воєнної кампанії Кремля проти України. Тому таке різке скорочення надходжень створює додатковий тиск на фінансову систему країни.
За даними Reuters, індикативна ціна російської нафти в рублях, яка використовується для податкових розрахунків, у грудні впала на 53% у річному вимірі, до 3 073 рублів за барель, тоді як рубль одночасно зміцнився на 30,6% порівняно з груднем 2024 року. Таке поєднання обвалу ціни та зміцнення валюти призвело до значного скорочення доходів бюджету.
Міністерство фінансів РФ оприлюднить офіційні дані щодо січневих нафтогазових надходжень 4 лютого.
Загалом на 2026 рік у бюджеті передбачено, що доходи від нафти та газу становитимуть 8,957 трлн рублів, а всі доходи федерального бюджету - 40,283 трлн рублів.
Для порівняння, у 2025 році доходи федерального бюджету РФ від нафти й газу скоротилися на 24% - до 8,48 трлн рублів, що також стало найнижчим показником з 2020 року.
За поточним курсом 1 долар США дорівнює 77,65 рубля.
Таким чином, початок 2026 року може стати для російських державних фінансів одним із найскладніших за останні роки, особливо з огляду на залежність бюджету від енергетичного сектору та зростання витрат у воєнний час.
Зазначимо, що російська економіка завершила 2025 рік із катастрофічними показниками: ціни на нафту впали до п’ятирічного мінімуму, а космічна галузь повернулася до рівня 1961 року.
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп схвалив двопартійний законопроєкт, який значно розширює механізми санкційного впливу на Росію. Документ дозволяє президенту США вводити санкції проти держав, які продовжують купувати дешеву російську нафту.