Январский удар по бюджету РФ: доходы от нефти и газа обвалились почти вдвое, - Reuters

По оценкам агентства, бюджет страны мог получить лишь около 420 млрд рублей (примерно 5,4 млрд долларов), что является самым низким показателем с августа 2020 года, когда мировой спрос на энергоносители обвалился из-за пандемии COVID-19.

Почему это важно

Нефтегазовые поступления формируют около четверти федерального бюджета РФ и остаются ключевым источником финансирования государственных расходов, в том числе и военной кампании Кремля против Украины. Поэтому такое резкое сокращение поступлений создает дополнительное давление на финансовую систему страны.

Цена на нефть в рублях обвалилась

По данным Reuters, индикативная цена российской нефти в рублях, которая используется для налоговых расчетов, в декабре упала на 53% в годовом измерении, до 3 073 рублей за баррель, тогда как рубль одновременно укрепился на 30,6% по сравнению с декабрем 2024 года. Такое сочетание обвала цены и укрепления валюты привело к значительному сокращению доходов бюджета.

Официальные данные - в феврале

Министерство финансов РФ обнародует официальные данные по январским нефтегазовым поступлениям 4 февраля.

Всего на 2026 год в бюджете предусмотрено, что доходы от нефти и газа составят 8,957 трлн рублей, а все доходы федерального бюджета - 40,283 трлн рублей.

Для сравнения, в 2025 году доходы федерального бюджета РФ от нефти и газа сократились на 24% - до 8,48 трлн рублей, что также стало самым низким показателем с 2020 года.

По текущему курсу 1 доллар США равен 77,65 рубля.

Таким образом, начало 2026 года может стать для российских государственных финансов одним из самых сложных за последние годы, особенно учитывая зависимость бюджета от энергетического сектора и рост расходов в военное время.