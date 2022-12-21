Січеславські десантники "приземлили" ворожий штурмовик Су-25

Військові підрозділу ППО 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада Десантно-штурмових військ "приземлили" російський броньований штурмовик Су-25 "Грач".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Зазначається, що на рахунку підрозділів ППО Десантно-штурмових військ вже 100 збитих повітряних об'єктів ворога.
Зазначається, що сьогодні ж літак було збито розрахунком зенітного ракетного комплексу.
На рахунку Січеславської бригади вже 34 збитих засобів повітряного нападу ворога:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з початку грудня Повітряні сили ЗСУ збили 67 іранських дронів-камікадзе Shahed.
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