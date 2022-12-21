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Сечеславские десантники "приземлили" вражеский штурмовик Су-25

Фото: Сечеславские десантники "приземлили" вражеский штурмовик Су-25 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Военные подразделения ПВО 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада Десантно-штурмовых войск "приземлили" российский бронированный штурмовик Су-25 "Грач".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

На счету подразделений ПВО Десантно-штурмовых войск уже 100 сбитых воздушных объектов врага.

Отмечается, что сегодня самолет был сбит расчетом зенитного ракетного комплекса.

На счету Сичеславской бригады уже 34 сбитых средства воздушного нападения врага:

  • 20 самолетов;
  • 7 вертолетов;
  • 7 БПЛА и крылатые ракеты.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что с начала декабря Воздушные силы ВСУ сбили 67 иранских дронов-камикадзе Shahed.

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