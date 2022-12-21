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За грудень повітряні сили збили майже 70 іранських дронів

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Україна, Середа 21 грудня 2022 00:10
За грудень повітряні сили збили майже 70 іранських дронів Фото: за грудень ЗСУ збили майже 70 дронів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

З початку грудня Повітряні сили ЗСУ збили 67 ірнаських дронів-камікадзе Shahed.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Після тривалої паузи маємо з 7 грудня 67 збитих безпілотників цього типу. Це лише збиті. Зрозуміло, що не все вдається збивати", - заявив Ігнат.

Всього за листопад і грудень Росія випустила по Україні 127 дронів та 300 крилатих ракет.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що секретаріат ООН вивчає інформацію щодо постачання Іраном ударних безпілотників Росії.

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