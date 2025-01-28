Январь бьет температурные рекорды: в Киеве и еще 6 городах зафиксировали исторические максимумы
Дневные максимумы в некоторых городах Украины побили свои предыдущие исторические рекордные значения. Тем временем в Киеве зафиксировали целых два температурных рекорда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
В каких городах и о каких дневных максимумах идет речь
Согласно информации Укргидрометцентра, ряд температурных рекордов был установлен в Украине в течение понедельника, 27 января.
"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты", - отметили синоптики.
Исходя из обнародованной карты, дневные температурные максимумы были установлены в 6 городах:
- в Сумах - 5,5°С;
- в Ровно - 8,3°С;
- в Ужгороде - 10,8°С;
- в Луцке - 11,6°С;
- во Львове - 12,6°С;
- в Ивано-Франковске - 14,2°С.
Карта температурных рекордов 27 января 2025 года (карта: facebook.com/UkrHMC)
В то же время в Киеве, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в течение 27 января было зафиксировано два температурных рекорда:
- минимальная температура воздуха не опустилась ниже 5,1°С (что на 2,1°С выше предыдущего рекордного показателя для этой даты в 1902 году);
- среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 5,9°С (что превысило предыдущий рекордный показатель 1902 года на 1,0°С, а климатическую норму - на 9,8°С).
"По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует концу марта", - отметили синоптики.
Температурные рекорды в Киеве 27 января (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Стоит отметить, что на сегодня, 28 января, украинцам прогнозировали облачную погоду с прояснениями, без осадков. Ветер - южный, 7-12 м/с (в Карпатах - местами порывы, 15-20 м/с).
Температура днем в среднем - от 5 до 10 градусов тепла. На западе и юге страны - от 9 до 14 градусов по Цельсию.
Прогноз погоды от УкрГМЦ на 28 января (карта: facebook.com/UkrHMC)
Между тем на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей в течение 28-29 января ожидается значительная снеголавинная опасность - в связи с оттепелью.
"3 уровень, оранжевый", - уточнили в пресс-службе УкрГМЦ.
Предупреждение о снеголавинной опасности (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
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