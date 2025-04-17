"Sich" замінить калаш: українські військові отримають сучасну гвинтівку Bren 2

В Україні почали виробляти чеські штурмові гвинтівки Bren 2 ". Тепер штурмова гвинтівка надходить нашим захисникам і захисницям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укроборонпром".
"Справжнім козакам Січ - мати, Великий Луг - батько, а Bren 2 - вірний друг та надійний помічник у знищенні ворогів. Прощавай, калаш, ласкаво просимо, CZ Bren 2 "Sich", - підписали в "Укроборонпром" відео з презентацією гвинтівки.
Нещодавно міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін у Facebook оприлюднив перші фото CZ Bren 2 "Sich". Він також розповів, що зброю було презентовано президенту Чехії Петру Павелу.
Ще осінню 2023 року стало відомо, що Чехія передасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ Bren 2. Тоді повідомлялось, що штурмові гвинтівки компанії Česká zbrojovka виготовлятимуться в Україні під брендом "Sich".
А на початку 2024 року стало відомо, що АТ "Українська оборонна промисловість" та чеська компанія Česká zbrojovka a.s. офіційно підписали угоду про ліцензійне виробництво штурмової гвинтівки CZ Bren 2 в Україні.
Вперше CZ Bren 2 було показано публіці у 2015 році. А на озброєння чеської армії його прийняли у 2017 році.
CZ Bren 2 - це сучасна чеська штурмова гвинтівка, розроблена компанією Česká zbrojovka Uherský Brod як наступник BREN 805. Вона відзначається модульною конструкцією, що дозволяє змінювати калібр (найпоширеніші - 5,56×45 мм NATO і 7,62×39 мм), довжину ствола та конфігурацію залежно від потреб бійця.
Гвинтівка працює на основі газовідвідної автоматики з поршнем короткого ходу, має регульований газовий блок для роботи з глушником і забезпечує високу надійність у різних умовах.
Завдяки ергономічному дизайну, Bren 2 зручно тримати й використовувати як правшам, так і лівшам - усі елементи керування дублюються з обох боків. Гвинтівка легша та компактніша за попередника, оснащена рейками Picatinny для встановлення прицілів і додаткового обладнання.
З початку повномасштабної війни Україна збільшила виробництво зброї. Наразі компанії в Україні розробляють та створюють нові дрони, зокрема морські дрони та ударні дрони з великою дальністю.
Раніше повідомлялось, що Україна планує виробити 3 тисячі ракет та 30 тисяч далекобійних дронів.
А ось президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що українські ракети "Паляниця", "Пекло" і "Рута" вже застосовуються і мають успіхи. За його словами, українські балістичні ракети ще готуються.
За словами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, понад 40% озброєння українських військових - це зброя вітчизняного виробництва. Українські системи не поступаються іноземним і створюються під реальні потреби війни.
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