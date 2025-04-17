"Sich" заменит калаш: украинские военные получат современную винтовку Bren 2

"Настоящим казакам Сечь - мать, Великий Луг - отец, а Bren 2 - верный друг и надежный помощник в уничтожении врагов. Прощай, калаш, добро пожаловать, CZ Bren 2 "Sich", - подписали в "Укроборонпром" видео с презентацией винтовки.

Недавно министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин в Facebook обнародовал первые фото CZ Bren 2 "Sich". Он также рассказал, что оружие было представлено президенту Чехии Петру Павелу.

Производство CZ Bren 2 "Sich" в Украине

Еще осенью 2023 года стало известно, что Чехия передаст Украине лицензию на производство штурмовых винтовок CZ Bren 2. Тогда сообщалось, что штурмовые винтовки компании Česká zbrojovka будут производиться в Украине под брендом "Sich".

А в начале 2024 года стало известно, что АО "Украинская оборонная промышленность" и чешская компания Česká zbrojovka a.s. официально подписали соглашение о лицензионном производстве штурмовой винтовки CZ Bren 2 в Украине.

Впервые CZ Bren 2 была показана публике в 2015 году. А на вооружение чешской армии его приняли в 2017 году.

Что известно о CZ Bren 2

CZ Bren 2 - это современная чешская штурмовая винтовка, разработанная компанией Česká zbrojovka Uherský Brod как преемник BREN 805. Она отличается модульной конструкцией, позволяющей менять калибр (самые распространенные - 5,56×45 мм NATO и 7,62×39 мм), длину ствола и конфигурацию в зависимости от потребностей бойца.

Винтовка работает на основе газоотводной автоматики с поршнем короткого хода, имеет регулируемый газовый блок для работы с глушителем и обеспечивает высокую надежность в различных условиях.

Благодаря эргономичному дизайну, Bren 2 удобно держать и использовать как правшам, так и левшам - все элементы управления дублируются с обеих сторон. Винтовка легче и компактнее предшественника, оснащена рельсами Picatinny для установки прицелов и дополнительного оборудования.

Производство оружия в Украине

С начала полномасштабной войны Украина увеличила производство оружия. Сейчас компании в Украине разрабатывают и создают новые дроны, в частности морские дроны и ударные дроны с большой дальностью.

Ранее сообщалось, что Украина планирует произвести 3 тысячи ракет и 30 тысяч дальнобойных дронов.