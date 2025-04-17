"Sich" заменит калаш: украинские военные получат современную винтовку Bren 2

В Украине начали производить чешские штурмовые винтовки Bren 2". Теперь штурмовая винтовка поступает нашим защитникам и защитницам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укроборонпром".
"Настоящим казакам Сечь - мать, Великий Луг - отец, а Bren 2 - верный друг и надежный помощник в уничтожении врагов. Прощай, калаш, добро пожаловать, CZ Bren 2 "Sich", - подписали в "Укроборонпром" видео с презентацией винтовки.
Недавно министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин в Facebook обнародовал первые фото CZ Bren 2 "Sich". Он также рассказал, что оружие было представлено президенту Чехии Петру Павелу.
Еще осенью 2023 года стало известно, что Чехия передаст Украине лицензию на производство штурмовых винтовок CZ Bren 2. Тогда сообщалось, что штурмовые винтовки компании Česká zbrojovka будут производиться в Украине под брендом "Sich".
А в начале 2024 года стало известно, что АО "Украинская оборонная промышленность" и чешская компания Česká zbrojovka a.s. официально подписали соглашение о лицензионном производстве штурмовой винтовки CZ Bren 2 в Украине.
Впервые CZ Bren 2 была показана публике в 2015 году. А на вооружение чешской армии его приняли в 2017 году.
CZ Bren 2 - это современная чешская штурмовая винтовка, разработанная компанией Česká zbrojovka Uherský Brod как преемник BREN 805. Она отличается модульной конструкцией, позволяющей менять калибр (самые распространенные - 5,56×45 мм NATO и 7,62×39 мм), длину ствола и конфигурацию в зависимости от потребностей бойца.
Винтовка работает на основе газоотводной автоматики с поршнем короткого хода, имеет регулируемый газовый блок для работы с глушителем и обеспечивает высокую надежность в различных условиях.
Благодаря эргономичному дизайну, Bren 2 удобно держать и использовать как правшам, так и левшам - все элементы управления дублируются с обеих сторон. Винтовка легче и компактнее предшественника, оснащена рельсами Picatinny для установки прицелов и дополнительного оборудования.
С начала полномасштабной войны Украина увеличила производство оружия. Сейчас компании в Украине разрабатывают и создают новые дроны, в частности морские дроны и ударные дроны с большой дальностью.
Ранее сообщалось, что Украина планирует произвести 3 тысячи ракет и 30 тысяч дальнобойных дронов.
А вот президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что украинские ракеты "Паляница", "Пекло" и "Рута" уже применяются и имеют успехи. По его словам, украинские баллистические ракеты еще готовятся.
По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, более 40% вооружения украинских военных - это оружие отечественного производства. Украинские системы не уступают иностранным и создаются под реальные потребности войны.
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