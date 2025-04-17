"Sich" замінить калаш: українські військові отримають сучасну гвинтівку Bren 2

В Україні почали виробляти чеські штурмові гвинтівки Bren 2 ". Тепер штурмова гвинтівка надходить нашим захисникам і захисницям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укроборонпром".

"Справжнім козакам Січ - мати, Великий Луг - батько, а Bren 2 - вірний друг та надійний помічник у знищенні ворогів. Прощавай, калаш, ласкаво просимо, CZ Bren 2 "Sich", - підписали в "Укроборонпром" відео з презентацією гвинтівки.

Нещодавно міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін у Facebook оприлюднив перші фото CZ Bren 2 "Sich". Він також розповів, що зброю було презентовано президенту Чехії Петру Павелу.

Виробництво CZ Bren 2 "Sich" в Україні

Ще осінню 2023 року стало відомо, що Чехія передасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ Bren 2. Тоді повідомлялось, що штурмові гвинтівки компанії Česká zbrojovka виготовлятимуться в Україні під брендом "Sich".

А на початку 2024 року стало відомо, що АТ "Українська оборонна промисловість" та чеська компанія Česká zbrojovka a.s. офіційно підписали угоду про ліцензійне виробництво штурмової гвинтівки CZ Bren 2 в Україні.

Вперше CZ Bren 2 було показано публіці у 2015 році. А на озброєння чеської армії його прийняли у 2017 році.

Що відомо про CZ Bren 2

CZ Bren 2 - це сучасна чеська штурмова гвинтівка, розроблена компанією Česká zbrojovka Uherský Brod як наступник BREN 805. Вона відзначається модульною конструкцією, що дозволяє змінювати калібр (найпоширеніші - 5,56×45 мм NATO і 7,62×39 мм), довжину ствола та конфігурацію залежно від потреб бійця.

Гвинтівка працює на основі газовідвідної автоматики з поршнем короткого ходу, має регульований газовий блок для роботи з глушником і забезпечує високу надійність у різних умовах.

Завдяки ергономічному дизайну, Bren 2 зручно тримати й використовувати як правшам, так і лівшам - усі елементи керування дублюються з обох боків. Гвинтівка легша та компактніша за попередника, оснащена рейками Picatinny для встановлення прицілів і додаткового обладнання.

Виробництво зброї в Україні

З початку повномасштабної війни Україна збільшила виробництво зброї. Наразі компанії в Україні розробляють та створюють нові дрони, зокрема морські дрони та ударні дрони з великою дальністю.

Раніше повідомлялось, що Україна планує виробити 3 тисячі ракет та 30 тисяч далекобійних дронів.