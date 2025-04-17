"Sich" заменит калаш: украинские военные получат современную винтовку Bren 2
В Украине начали производить чешские штурмовые винтовки Bren 2". Теперь штурмовая винтовка поступает нашим защитникам и защитницам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укроборонпром".
"Настоящим казакам Сечь - мать, Великий Луг - отец, а Bren 2 - верный друг и надежный помощник в уничтожении врагов. Прощай, калаш, добро пожаловать, CZ Bren 2 "Sich", - подписали в "Укроборонпром" видео с презентацией винтовки.
Недавно министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин в Facebook обнародовал первые фото CZ Bren 2 "Sich". Он также рассказал, что оружие было представлено президенту Чехии Петру Павелу.
Производство CZ Bren 2 "Sich" в Украине
Еще осенью 2023 года стало известно, что Чехия передаст Украине лицензию на производство штурмовых винтовок CZ Bren 2. Тогда сообщалось, что штурмовые винтовки компании Česká zbrojovka будут производиться в Украине под брендом "Sich".
А в начале 2024 года стало известно, что АО "Украинская оборонная промышленность" и чешская компания Česká zbrojovka a.s. официально подписали соглашение о лицензионном производстве штурмовой винтовки CZ Bren 2 в Украине.
Впервые CZ Bren 2 была показана публике в 2015 году. А на вооружение чешской армии его приняли в 2017 году.
Что известно о CZ Bren 2
CZ Bren 2 - это современная чешская штурмовая винтовка, разработанная компанией Česká zbrojovka Uherský Brod как преемник BREN 805. Она отличается модульной конструкцией, позволяющей менять калибр (самые распространенные - 5,56×45 мм NATO и 7,62×39 мм), длину ствола и конфигурацию в зависимости от потребностей бойца.
Винтовка работает на основе газоотводной автоматики с поршнем короткого хода, имеет регулируемый газовый блок для работы с глушителем и обеспечивает высокую надежность в различных условиях.
Благодаря эргономичному дизайну, Bren 2 удобно держать и использовать как правшам, так и левшам - все элементы управления дублируются с обеих сторон. Винтовка легче и компактнее предшественника, оснащена рельсами Picatinny для установки прицелов и дополнительного оборудования.
Производство оружия в Украине
С начала полномасштабной войны Украина увеличила производство оружия. Сейчас компании в Украине разрабатывают и создают новые дроны, в частности морские дроны и ударные дроны с большой дальностью.
Ранее сообщалось, что Украина планирует произвести 3 тысячи ракет и 30 тысяч дальнобойных дронов.
А вот президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что украинские ракеты "Паляница", "Пекло" и "Рута" уже применяются и имеют успехи. По его словам, украинские баллистические ракеты еще готовятся.
По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, более 40% вооружения украинских военных - это оружие отечественного производства. Украинские системы не уступают иностранным и создаются под реальные потребности войны.
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