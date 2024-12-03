У Сибіги анонсували підписання нових двосторонніх угод у Брюсселі

Візит Сибіги триватиме 3 та 4 грудня. Як зазначається, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі глава МЗС проведе низку зустрічей з партнерами з Європи, США та НАТО.

Сибіга також візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО. Крім того, заплановано підписання двосторонніх документів.

"Серед тематичних пріоритетів візиту - посилення військової допомоги, зокрема спроможностей ППО, енергетичної стійкості України, просування нашої держави до членства в НАТО", - йдеться у повідомленні.