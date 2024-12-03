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У Сибіги анонсували підписання нових двосторонніх угод у Брюсселі

Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув до Брюсселя. Він зустрінеться з партнерами НАТО та підпише нові двосторонні угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС.

Візит Сибіги триватиме 3 та 4 грудня. Як зазначається, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі глава МЗС проведе низку зустрічей з партнерами з Європи, США та НАТО.

Сибіга також візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО. Крім того, заплановано підписання двосторонніх документів.

"Серед тематичних пріоритетів візиту - посилення військової допомоги, зокрема спроможностей ППО, енергетичної стійкості України, просування нашої держави до членства в НАТО", - йдеться у повідомленні.

 

Засідання Ради Україна-НАТО

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 3 грудня, у Брюсселі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. Україна закликає Альянс зробити політичний крок та надати офіційне запрошення на вступ. Це є одним з пунктів плану перемоги України.

Зокрема, перед 30-річчям підписання Будапештського меморандуму Міністерство закордонних справ заявило, що Україна не погодиться на будь-які альтернативи членства в НАТО.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що вступ до НАТО може допомогти зупинити гарячу фазу війни в Україні. На його думку, для цього потрібно взяти під "парасольку" НАТО підконтрольну територію України.

При цьому Reuters написало, що в НАТО поки не готові надати Україні запрошення на вступ на засіданні цього тижня.

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НАТОМЗС УкраїниАндрій Сибіга