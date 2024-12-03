У Сибиги анонсировали подписание новых двусторонних соглашений в Брюсселе

Визит Сибиги продлится 3 и 4 декабря. Как отмечается, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе глава МИД проведет ряд встреч с партнерами из Европы, США и НАТО.

Сибига также примет участие в заседании Совета Украина-НАТО. Кроме того, запланировано подписание двусторонних документов.

"Среди тематических приоритетов визита - усиление военной помощи, в частности, способностей ПВО, энергетической устойчивости Украины, продвижение нашего государства к членству в НАТО", - говорится в сообщении.