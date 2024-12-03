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У Сибиги анонсировали подписание новых двусторонних соглашений в Брюсселе

Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл в Брюссель. Он встретится с партнерами НАТО и подпишет новые двусторонние соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД.

Визит Сибиги продлится 3 и 4 декабря. Как отмечается, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе глава МИД проведет ряд встреч с партнерами из Европы, США и НАТО.

Сибига также примет участие в заседании Совета Украина-НАТО. Кроме того, запланировано подписание двусторонних документов.

"Среди тематических приоритетов визита - усиление военной помощи, в частности, способностей ПВО, энергетической устойчивости Украины, продвижение нашего государства к членству в НАТО", - говорится в сообщении.

 

Заседание Совета Украина-НАТО

Как сообщалось ранее, сегодня, 3 декабря, в Брюсселе состоится заседание Совета Украина-НАТО. Украина призывает Альянс сделать политический шаг и предоставить официальное приглашение на вступление. Это один из пунктов плана победы Украины.

В частности, перед 30-летием подписания Будапештского меморандума Министерство иностранных дел заявило, что Украина не согласится на какие-либо альтернативы членства в НАТО.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что вступление в НАТО может помочь остановить горячую фазу войны в Украине. По его мнению, для этого нужно взять под "зонтик" НАТО подконтрольную территорию Украины.

При этом Reuters написало, что в НАТО пока не готовы предоставить Украине приглашение на вступление на заседании на этой недели.

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НАТОМИД УкраиныАндрей Сибига