В НАТО не готові запросити Україну до членства на засіданні цього тижня, - Reuters

Північноатлантичний союз (НАТО) навряд чи прислухається до заклику України про запрошення до членства на засіданні у вівторок, 3 грудня. Це зруйнує надії Києва на політичний імпульс в очікуванні на повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство нагадало, що в листі до своїх колег із НАТО напередодні засідання, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що запрошення усуне один із головних аргументів Росії у веденні війни, а саме - недопущення вступу України до Альянсу.

Однак серед 32 членів НАТО відсутні ознаки необхідного консенсусу для ухвалення такого рішення на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі, заявили низка дипломатів на умовах анонімності.

"На досягнення консенсусу підуть тижні і місяці. Я не думаю, що це станеться завтра, я був би дуже здивований", - сказав у понеділок високопоставлений дипломат НАТО.

Високопоставлений американський чиновник зазначив Reuters, що зустріч буде зосереджена на посиленні підтримки України, щоб вона була в якомога сильнішій позиції наступного року, "вступаючи у можливі переговори".

"Найкращий спосіб зробити це - збільшити фінансування, озброєння та мобілізацію", - сказав чиновник на умовах анонімності.