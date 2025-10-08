Сибіга звернувся до партнерів після поранення росіянами дитини в Сумах

Росія продовжує терор проти України, завдаючи ударів по цивільному населенню та інфраструктурі. Міжнародні партнери мають посилити підтримку громад регіону та зміцнити їхню стійкість.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Андрія Сибіги.
"Росія продовжує терор проти України, атакуючи цивільне населення та цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичні", - зауважив міністр.
Він нагадав, що вночі російський безпілотник врізався в будинок у Сумах, серйозно поранивши чотирирічну дівчинку. Сибіга наголосив, що зараз вона у важкому стані з численними опіками.
"Сумська область постійно перебуває під російським терором. Я закликаю міжнародних партнерів посилити підтримку громад регіону та зміцнити їхню стійкість у таких складних умовах", - підкреслив Сибіга.
Нагадаємо, що РБК-Україна писало, як у Сумській області російський дрон поцілив у приватний будинок.
Унаслідок вибуху постраждала родина, серед них - 4-річна дівчинка.
Зауважимо, що в ніч на 8 жовтня росіяни завдали чергового удару дронами-камікадзе по території України. Вибухи лунали у:
Також відомо, що сьогодні вночі російські окупанти здійснили масовану атаку "Шахедами" по Чернігівській області. Основні удари припали на Ніжин, Прилуки та Семенівську громаду.
Дніпропетровську область ворог атакував дронами та КАБами. Всього над областю було збито 29 ударних БПЛА. Влучання були у Криворізькому районі, Зеленодольській та Новопільській громадах. В ОВА показали фото наслідків влучань.