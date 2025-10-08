UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Сибіга звернувся до партнерів після поранення росіянами дитини в Сумах

Фото: глава МЗС України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Росія продовжує терор проти України, завдаючи ударів по цивільному населенню та інфраструктурі. Міжнародні партнери мають посилити підтримку громад регіону та зміцнити їхню стійкість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Андрія Сибіги.

"Росія продовжує терор проти України, атакуючи цивільне населення та цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичні", - зауважив міністр.

 

Він нагадав, що вночі російський безпілотник врізався в будинок у Сумах, серйозно поранивши чотирирічну дівчинку. Сибіга наголосив, що зараз вона у важкому стані з численними опіками.

"Сумська область постійно перебуває під російським терором. Я закликаю міжнародних партнерів посилити підтримку громад регіону та зміцнити їхню стійкість у таких складних умовах", - підкреслив Сибіга.

Атака на Україну

Нагадаємо, що РБК-Україна писало, як у Сумській області російський дрон поцілив у приватний будинок.

Унаслідок вибуху постраждала родина, серед них - 4-річна дівчинка.

Зауважимо, що в ніч на 8 жовтня росіяни завдали чергового удару дронами-камікадзе по території України. Вибухи лунали у:

  • Кривому Розі,
  • Черкасах,
  • Сумській, Одеській та інших областях.

Також відомо, що сьогодні вночі російські окупанти здійснили масовану атаку "Шахедами" по Чернігівській області. Основні удари припали на Ніжин, Прилуки та Семенівську громаду.

Дніпропетровську область ворог атакував дронами та КАБами. Всього над областю було збито 29 ударних БПЛА. Влучання були у Криворізькому районі, Зеленодольській та Новопільській громадах. В ОВА показали фото наслідків влучань.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна Росії проти України