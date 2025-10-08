RU

Сибига обратился к партнерам после ранения россиянами ребенка в Сумах

Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Россия продолжает террор против Украины, нанося удары по гражданскому населению и инфраструктуре. Международные партнеры должны усилить поддержку общин региона и укрепить их устойчивость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Андрея Сибиги.

"Россия продолжает террор против Украины, атакуя гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в частности энергетические", - отметил министр.

 

Он напомнил, что ночью российский беспилотник врезался в дом в Сумах, серьезно ранив четырехлетнюю девочку. Сибига отметил, что сейчас она в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами.

"Сумская область постоянно находится под российским террором. Я призываю международных партнеров усилить поддержку общин региона и укрепить их устойчивость в таких сложных условиях", - подчеркнул Сибига.

Атака на Украину

Напомним, что РБК-Украина писало, как в Сумской области российский дрон попал в частный дом.

В результате взрыва пострадала семья, среди них - 4-летняя девочка.

Заметим, что в ночь на 8 октября россияне нанесли очередной удар дронами-камикадзе по территории Украины. Взрывы раздавались в:

  • Кривом Роге,
  • Черкассах,
  • Сумской, Одесской и других областях.

Также известно, что сегодня ночью российские оккупанты совершили массированную атаку "Шахедами" по Черниговской области. Основные удары пришлись на Нежин, Прилуки и Семеновскую общину.

Днепропетровскую область враг атаковал дронами и КАБами. Всего над областью было сбито 29 ударных БПЛА. Попадания были в Криворожском районе, Зеленодольской и Новопольской громадах. В ОВА показали фото последствий попаданий.

