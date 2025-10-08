ua en ru
Сибіга звернувся до партнерів після поранення росіянами дитини в Сумах

Суми, Середа 08 жовтня 2025 13:59
Сибіга звернувся до партнерів після поранення росіянами дитини в Сумах Фото: глава МЗС України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Росія продовжує терор проти України, завдаючи ударів по цивільному населенню та інфраструктурі. Міжнародні партнери мають посилити підтримку громад регіону та зміцнити їхню стійкість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Андрія Сибіги.

"Росія продовжує терор проти України, атакуючи цивільне населення та цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичні", - зауважив міністр.

Він нагадав, що вночі російський безпілотник врізався в будинок у Сумах, серйозно поранивши чотирирічну дівчинку. Сибіга наголосив, що зараз вона у важкому стані з численними опіками.

"Сумська область постійно перебуває під російським терором. Я закликаю міжнародних партнерів посилити підтримку громад регіону та зміцнити їхню стійкість у таких складних умовах", - підкреслив Сибіга.

Атака на Україну

Нагадаємо, що РБК-Україна писало, як у Сумській області російський дрон поцілив у приватний будинок.

Унаслідок вибуху постраждала родина, серед них - 4-річна дівчинка.

Зауважимо, що в ніч на 8 жовтня росіяни завдали чергового удару дронами-камікадзе по території України. Вибухи лунали у:

  • Кривому Розі,
  • Черкасах,
  • Сумській, Одеській та інших областях.

Також відомо, що сьогодні вночі російські окупанти здійснили масовану атаку "Шахедами" по Чернігівській області. Основні удари припали на Ніжин, Прилуки та Семенівську громаду.

Дніпропетровську область ворог атакував дронами та КАБами. Всього над областю було збито 29 ударних БПЛА. Влучання були у Криворізькому районі, Зеленодольській та Новопільській громадах. В ОВА показали фото наслідків влучань.

