Сибіга звернувся до партнерів після поранення росіянами дитини в Сумах

Росія продовжує терор проти України, завдаючи ударів по цивільному населенню та інфраструктурі. Міжнародні партнери мають посилити підтримку громад регіону та зміцнити їхню стійкість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Андрія Сибіги.

"Росія продовжує терор проти України, атакуючи цивільне населення та цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичні", - зауважив міністр.

Він нагадав, що вночі російський безпілотник врізався в будинок у Сумах, серйозно поранивши чотирирічну дівчинку. Сибіга наголосив, що зараз вона у важкому стані з численними опіками.

"Сумська область постійно перебуває під російським терором. Я закликаю міжнародних партнерів посилити підтримку громад регіону та зміцнити їхню стійкість у таких складних умовах", - підкреслив Сибіга.