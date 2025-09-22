Сибіга зустрівся зі словацьким міністром: питання енергетики не лишилось поза увагою

Голова МЗС Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ та європейських питань Словаччини Юраєм Бланаром. Обговорили, зокрема енергетичну безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України в Telegram .

Сибіга також подякував Бланару за приєднання Словаччини до "Коаліції укриттів цивільного захисту" та її постійну підтримку інтеграції України до ЄС".

"Зосередилися на майбутньому європейської архітектури безпеки, потенціалі нашої оборонної співпраці через механізм SAFE та питаннях енергетичної безпеки. Ми також обговорили розвиток наших двосторонніх відносин та наступний раунд консультацій між нашими урядами", - цитує пресслужба голову МЗС України.

За словами Сибіги, сторони обговорили важливі питання на тлі нещодавнього діалогу між президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Україно-словацькі відносини сьогодні

Нагадаємо, два тижні тому президент Володимир Зеленський і прем'єр Словаччини Роберт Фіцо зустрілися в Ужгороді.

Сторони обговорили низку важливих та ключових тем, серед них - вступ України до Євросоюзу, який, за словами Зеленського, Братислава підтримує.

При цьому Зеленський намагався донести Фіцо, що в російських енергоресурсів немає майбутнього в Європі.

Як відомо, Словаччина та Угорщина все ще купують нафту у РФ на відміну від інших країн ЄС, які припинили імпорт російських енергоресурсів через вторгнення агресора в Україну 2022 року.

Україна та США тиснуть на Словаччину та Угорщину, щоб країни відмовились від російських енергоресурсів. Однак в Словаччині нещодавно розповіли, за яких умов зможуть відмовитись від нафти та газу з РФ.

А саме позиція Братислави така: відмова можлива лише за наявності надійних альтернатив і розвиненої інфраструктури.