Сибіга зустрівся з Каллас: обговорили 20 пакет санкцій проти РФ і членство України в ЄС

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що зустрівся з главою євродипломатії Каєю Каллас і обговорив три ключові теми для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.
За словами Сибіги, першим питанням обговорень стали мирні зусилля і те, як їх прискорити за участі США та ЄС.
Другим питанням була тема посилення санкцій проти Росії, а саме ухвалення 20 пакету санкцій.
"Зокрема швидке ухвалення потужного 20-го пакету, заборона морських перевезень для тіньового флоту Росії та заборона на в'їзд для учасників російської агресії проти України, - розповів Сибіга.
Третє питання стосувалося членства України в ЄС як однієї з ключових гарантій безпеки як для України, так і для всієї Європи. Міністр наголосив, що Київ готовий якомога швидше завершити всю необхідну роботу.
Наприкінці свого посту Сибіга висловив слова подяки Каллас, зокрема за підтримку країни.
"Я подякував Каю за її особисті зусилля і відданість справі, а також ЄС за всю підтримку, особливо в цю складну зиму. Ми скоординували кроки напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії і наших майбутніх контактів і заходів", - резюмував Сибіга.
Нагадаємо, тиждень тому Єврокомісія підготувала 20-й пакет санкцій проти Росії. За словами глави ЄК Урсули фон Дер Ляєн, його можуть схвалити до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Вона розповіла, що нові обмеження мають ще сильніше підірвати нафтові доходи Москви, а також торкнуться банківської системи, криптовалютних компаній, а також будуть експортні та імпортні обмеження.
Що ж стосується вступу України до ЄС, нещодавно президент Сербії Александар Вучич сказав, що в плані про завершення війни передбачено вступ, який має відбутися вже до 1 січня 2027 року.
Однак канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає такий прискорений вступ до блоку "виключеним" і "неможливим".
Учора єврокомісар із розширення Марта Кос сказала, що за поточною методологією Україна не зможе вступити в ЄС до 2027 року. З цієї причини Брюссель розглядає можливість застосування "геополітичного підходу" для того, щоб прискорити процес.