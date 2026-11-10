Сибіга зустрінеться з міністром Південної Кореї для "нормалізації відносин", - дипломатичне джерело
Україна робить низку дій для нормалізації відносин з Південною Кореєю. Одна з них відбудеться на рівні міністрів закордонних справ.
Про це РБК-Україна повідомило дипломатичне джерело.
Сибіга зустрінеться з Чо Хьоном
Очільник МЗС України Андрій Сибіга зустрінеться зі своїм колегою з Південної Кореї Чо Хьоном у Парижі. Це буде особиста зустріч, каже дипломатичне джерело.
"Її метою буде нормалізація відносин і двостороннього діалогу", - уточнило джерело.
Дипломатична суперечка з Південною Кореєю
Раніше РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон заявив, що не виключає розриву дипломатичних відносин з Україною. Це станеться, якщо нинішня ескалація розбіжностей продовжиться.
Проте МЗС України закликало стримано ставитись і аналізувати реальні цитати міністра закордонних справ Південної Кореї Чо Хьона. Про розрив дипвідносин між країнами не йдеться.
Нагадаємо, дипломатична суперечка між Києвом і Сеулом загострилася, коли президент Володимир Зеленський повідомив на Генеральній Асамблеї ООН про передачу Південній Кореї двох військовополонених із КНДР.
Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що розголошення цієї інформації нібито порушило домовленість про конфіденційність.