Сибіга про зустріч із РФ у Стамбулі: Україна готова до перемовин і наполягає на перемир'ї

Глава МЗС зазначив, що Україна прагне досягнення справедливої всеосяжного миру.

"Відбулося два раунди, дві зустрічі в Стамбулі. Ми отримали позитивну динаміку після цих зустрічей щодо обміну полоненими. Цей процес триває, а також і в контексті інших заходів підвищення довіри. Це повернення цивільних та дітей", - сказав Сибіга.

Тому, за його словами, цей процес важливий і має продовжуватися..

"Президент Зеленський заявив, що ми готові. Україна не є перешкодою для миру, ніколи не була і не буде. Ми наполягаємо на перемир'ї. І дуже важливо, щоб ці зустрічі у разі узгодження можливої дати були предметні. Щоб інша сторона мала мандат обговорювати найголовніші питання - закінчення війни, досягнення перемир'я", - зазначив міністр.

Водночас він підкреслив, що поки цього не відбувається.

"Тому одна з пропозицій була, щоб ми мали змогу обговорювати такі стратегічні питання, провести зустріч на рівні Зеленський-Путін за участю президента Трампа, лідерів Європи, президента Ердогана. І ми вважаємо, що такий розвиток безумовно б вплинув на подальшу динаміку процесу досягнення перемир'я", - додав Сибіга.