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Сибіга про зустріч із РФ у Стамбулі: Україна готова до перемовин і наполягає на перемир'ї

Понеділок 21 липня 2025 23:08
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Сибіга про зустріч із РФ у Стамбулі: Україна готова до перемовин і наполягає на перемир'ї Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Україна готова до третього раунду переговорів з Росією у Стамбулі. Київ наполягає на перемир'ї.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів під час спільної пресконференції з главою МЗС Франції Жан-Ноелем Барро у Києві.

Глава МЗС зазначив, що Україна прагне досягнення справедливої всеосяжного миру.

"Відбулося два раунди, дві зустрічі в Стамбулі. Ми отримали позитивну динаміку після цих зустрічей щодо обміну полоненими. Цей процес триває, а також і в контексті інших заходів підвищення довіри. Це повернення цивільних та дітей", - сказав Сибіга.

Тому, за його словами, цей процес важливий і має продовжуватися..

"Президент Зеленський заявив, що ми готові. Україна не є перешкодою для миру, ніколи не була і не буде. Ми наполягаємо на перемир'ї. І дуже важливо, щоб ці зустрічі у разі узгодження можливої дати були предметні. Щоб інша сторона мала мандат обговорювати найголовніші питання - закінчення війни, досягнення перемир'я", - зазначив міністр.

Водночас він підкреслив, що поки цього не відбувається.

"Тому одна з пропозицій була, щоб ми мали змогу обговорювати такі стратегічні питання, провести зустріч на рівні Зеленський-Путін за участю президента Трампа, лідерів Європи, президента Ердогана. І ми вважаємо, що такий розвиток безумовно б вплинув на подальшу динаміку процесу досягнення перемир'я", - додав Сибіга.

Переговори України та РФ у Стамбулі

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська та російська делегації проведуть третій раунд переговорів у Стамбулі вже цього тижня. Зустріч запланована на середу, 23 липня.

Він підкреслив, що під час нової зустрічі з росіянами планується обговорити повернення полонених, повернення депортованих Росією дітей, а також підготовку зустрічі лідерів.

За словами Зеленського, тільки на зустрічі лідерів можна досягти конкретних результатів для миру між Україною і РФ.

Тим часом прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва на переговорах з Україною хоче обговорювати меморандуми про завершення війни, якими раніше обмінялися сторони.

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