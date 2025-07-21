Сибига о встрече с РФ в Стамбуле: Украина готова к переговорам и настаивает на перемирии

Украина готова к третьему раунду переговоров с Россией в Стамбуле. Киев настаивает на перемирии.

Как сообщает РБК-Украина , об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро в Киеве.

Глава МИД отметил, что Украина стремится к достижению справедливого всеобъемлющего мира.

"Состоялось два раунда, две встречи в Стамбуле. Мы получили положительную динамику после этих встреч по обмену пленными. Этот процесс продолжается, а также и в контексте других мер повышения доверия. Это возвращение гражданских и детей", - сказал Сибига.

Поэтому, по его словам, этот процесс важен и должен продолжаться.

"Президент Зеленский заявил, что мы готовы. Украина не является препятствием для мира, никогда не была и не будет. Мы настаиваем на перемирии. И очень важно, чтобы эти встречи в случае согласования возможной даты были предметные. Чтобы другая сторона имела мандат обсуждать самые главные вопросы - окончание войны, достижение перемирия", - отметил министр.

В то же время он подчеркнул, что пока этого не происходит.

"Поэтому одно из предложений было, чтобы мы имели возможность обсуждать такие стратегические вопросы, провести встречу на уровне Зеленский-Путин с участием президента Трампа, лидеров Европы, президента Эрдогана. И мы считаем, что такое развитие безусловно бы повлияло на дальнейшую динамику процесса достижения перемирия", - добавил Сибига.