Сибіга зробив різку заяву про поетапне членство України в ЄС

"Є позиція президента (України Володимира Зеленського – ред.), що ніяких "ерзац-членств" – жодного з них ми не приймемо. Це позиція чітка. Є декілька центрів продукування думок і пошуку можливих кроків, але не тільки з точки зору України", - заявив Сибіга.

За його словами, партнери розуміють позицію України і розуміють, що Україна прагне на шляху до членства в ЄС відповідати усім необхідним критеріям.

"Сьогодні на засіданні Ради ЄС, у якій я брав участь відзначили наш прогрес прийняття масиву законодавства. Питання, чи готові ми, чи не готові – це риторично. Я вважаю, що є критерії, є чіткі маркери, і ми їх виконуємо. Ми йдемо дуже швидко", - додав глава МЗС.

Він також підкреслив, що Україні ще треба пройти шлях євроінтеграції, він невідворотний: щодо адаптації, щодо прийняття масиву законодавства.

"Повірте, я вважаю, що це не спротив, завжди є різні оцінки, але це не спротив, а, можливо, уникнення ситуації, коли ми бездумно часом на попередніх етапах приймали деякі умови чогось", - додав Сибіга.

На думку міністра зовнішніх справ, можуть мати місце коригування позицій, адже Україна повинна захищати свій бізнес, але європейські стандарти мають прийти в Україну.

"Треба дивитися на найбільші переваги для країни, які матимуть мультиплікаційний ефект, не боятися цього слова, якихось виключень, не боятися слова "тимчасові періоди". Я маю на увазі те, що повинні ми відстояти як держава, для нашої економіки, для людей, але не чинити спротиву", - підсумував глава МЗС.

Що передувало

Нагадаємо, на початку року повідомлялось, що Єврокомісія обговорює запровадження двоступеневої моделі вступу до ЄС, яка може дозволити Україні приєднатися до блоку значно швидше, але з обмеженими повноваженнями на першому етапі.

Нова модель може дати Україні формальне членство без повноцінного права голосу в самітах лідерів і засіданнях міністрів.

Водночас Київ отримував би поступовий доступ до єдиного ринку ЄС, аграрних субсидій і фондів розвитку після виконання визначених етапів уже після вступу.