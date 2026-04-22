Сибіга зробив різку заяву про поетапне членство України в ЄС

Україна виступає проти поетапного членства в Євросоюзі, та доволі швидко виконує усі необхідні вимоги щодо трансформації законодавства й інших норм.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами.
"Є позиція президента (України Володимира Зеленського – ред.), що ніяких "ерзац-членств" – жодного з них ми не приймемо. Це позиція чітка. Є декілька центрів продукування думок і пошуку можливих кроків, але не тільки з точки зору України", - заявив Сибіга.
За його словами, партнери розуміють позицію України і розуміють, що Україна прагне на шляху до членства в ЄС відповідати усім необхідним критеріям.
"Сьогодні на засіданні Ради ЄС, у якій я брав участь відзначили наш прогрес прийняття масиву законодавства. Питання, чи готові ми, чи не готові – це риторично. Я вважаю, що є критерії, є чіткі маркери, і ми їх виконуємо. Ми йдемо дуже швидко", - додав глава МЗС.
Він також підкреслив, що Україні ще треба пройти шлях євроінтеграції, він невідворотний: щодо адаптації, щодо прийняття масиву законодавства.
"Повірте, я вважаю, що це не спротив, завжди є різні оцінки, але це не спротив, а, можливо, уникнення ситуації, коли ми бездумно часом на попередніх етапах приймали деякі умови чогось", - додав Сибіга.
На думку міністра зовнішніх справ, можуть мати місце коригування позицій, адже Україна повинна захищати свій бізнес, але європейські стандарти мають прийти в Україну.
"Треба дивитися на найбільші переваги для країни, які матимуть мультиплікаційний ефект, не боятися цього слова, якихось виключень, не боятися слова "тимчасові періоди". Я маю на увазі те, що повинні ми відстояти як держава, для нашої економіки, для людей, але не чинити спротиву", - підсумував глава МЗС.
Нагадаємо, на початку року повідомлялось, що Єврокомісія обговорює запровадження двоступеневої моделі вступу до ЄС, яка може дозволити Україні приєднатися до блоку значно швидше, але з обмеженими повноваженнями на першому етапі.
Нова модель може дати Україні формальне членство без повноцінного права голосу в самітах лідерів і засіданнях міністрів.
Водночас Київ отримував би поступовий доступ до єдиного ринку ЄС, аграрних субсидій і фондів розвитку після виконання визначених етапів уже після вступу.
При цьому речник Єврокомісії Гійом Мерсьє в коментарі РБК-Україна на початку грудня 2025 року сказав, що терміни вступу України до ЄС залежать від реалізації реформ. При цьому український уряд заявив про намір завершити переговори про вступ до кінця 2028 року.