Сибига сделал резкое заявление о поэтапном членстве Украины в ЕС

"Есть позиция президента (Украины Владимира Зеленского - ред.), что никаких "эрзац-членств" - ни одного из них мы не примем. Это позиция четкая. Есть несколько центров продуцирования мыслей и поиска возможных шагов, но не только с точки зрения Украины", - заявил Сибига.

По его словам, партнеры понимают позицию Украины и понимают, что Украина стремится на пути к членству в ЕС соответствовать всем необходимым критериям.

"Сегодня на заседании Совета ЕС, в котором я принимал участие отметили наш прогресс принятия массива законодательства. Вопрос, готовы мы или не готовы - это риторически. Я считаю, что есть критерии, есть четкие маркеры, и мы их выполняем. Мы идем очень быстро", - добавил глава МИД.

Он также подчеркнул, что Украине еще надо пройти путь евроинтеграции, он неотвратим: по адаптации, по принятию массива законодательства.

"Поверьте, я считаю, что это не сопротивление, всегда есть разные оценки, но это не сопротивление, а, возможно, избежание ситуации, когда мы бездумно порой на предыдущих этапах принимали некоторые условия чего-то", - добавил Сибига.

По мнению министра иностранных дел, могут иметь место корректировки позиций, ведь Украина должна защищать свой бизнес, но европейские стандарты должны прийти в Украину.

"Надо смотреть на самые большие преимущества для страны, которые будут иметь мультипликационный эффект, не бояться этого слова, каких-то исключений, не бояться слова "временные периоды". Я имею в виду то, что должны мы отстоять как государство, для нашей экономики, для людей, но не сопротивляться", - подытожил глава МИД.

Что предшествовало

Напомним, в начале года сообщалось, что Еврокомиссия обсуждает введение двухступенчатой модели вступления в ЕС, которая может позволить Украине присоединиться к блоку значительно быстрее, но с ограниченными полномочиями на первом этапе.

Новая модель может дать Украине формальное членство без полноценного права голоса в саммитах лидеров и заседаниях министров.

В то же время Киев получал бы постепенный доступ к единому рынку ЕС, аграрным субсидиям и фондам развития после выполнения определенных этапов уже после вступления.