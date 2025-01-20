Сибіга зідзвонився з Блінкеном, який залишає пост Держсекретаря США: про що говорили

Український міністр зазначив, що це був "прощальний дзвінок" Блінкену на тлі його останнього робочого дня як держсекретаря США.

Глава МЗС України у своєму Twitter (X) розповів, що він висловив вдячність главі американського зовнішньополітичного відомства "за його вирішальну роль у переломний момент історії, яка допомогла забезпечити виживання України як незалежної, вільної та європейської нації".

"Ми цінуємо наше стратегічне партнерство та покладаємося на постійну підтримку нової адміністрації США", - йдеться в публікації Сибіги.

Як розповів прес-секретар американського держсекретаря Метью Міллер, під час розмови Блінкен подякував главі МЗС України "за особисте партнерство у зміцненні двосторонніх відносин між країнами" з моменту призначення Сибіги керівником міністерства восени 2024 року.

"Вони також обговорили нещодавні санкції, спрямовані на те, щоб позбавити Росію ресурсів, необхідних для продовження агресивної війни, і продовження роботи зі створення умов для безпечної, мирної та процвітаючої України", - передали в Держдепі.