Спрацюють лише разом. Сибіга назвав два шляхи примусити Росію до миру

Для примусу Росії до миру необхідно діяти рішуче. Наразі є два ключові шляхи, які мають працювати разом.

Про це розповів глава МЗС України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що план досягнення справедливого миру має включати економічні й військові заходи. Він підкреслив, що тільки їхнє поєднання здатне змусити Росію припинити агресію. "Максимальний економічний та військовий тиск включає жорсткі санкції, повне використання заморожених російських активів для підтримки України, а також надання Україні конкретної військової допомоги в достатній кількості та вчасно, щоб дозволити нашим воїнам проводити успішні військові операції", - зазначив Сибіга. За його словами, лише такі рішучі дії змусять Москву платити високу ціну за війну, що врешті призведе до справедливого миру.