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Сибіга зідзвонився з Блінкеном, який залишає пост Держсекретаря США: про що говорили

Понеділок 20 січня 2025 05:06
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Сибіга зідзвонився з Блінкеном, який залишає пост Держсекретаря США: про що говорили Фото: Ентоні Блінкен та Андрій Сибіга (mfa.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкен. Американський чиновник залишає пост після інавгурації Дональда Трампа та оновлення складу адміністрації президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України та Держдеп США.

Український міністр зазначив, що це був "прощальний дзвінок" Блінкену на тлі його останнього робочого дня як держсекретаря США.

Глава МЗС України у своєму Twitter (X) розповів, що він висловив вдячність главі американського зовнішньополітичного відомства "за його вирішальну роль у переломний момент історії, яка допомогла забезпечити виживання України як незалежної, вільної та європейської нації".

"Ми цінуємо наше стратегічне партнерство та покладаємося на постійну підтримку нової адміністрації США", - йдеться в публікації Сибіги.

Як розповів прес-секретар американського держсекретаря Метью Міллер, під час розмови Блінкен подякував главі МЗС України "за особисте партнерство у зміцненні двосторонніх відносин між країнами" з моменту призначення Сибіги керівником міністерства восени 2024 року.

"Вони також обговорили нещодавні санкції, спрямовані на те, щоб позбавити Росію ресурсів, необхідних для продовження агресивної війни, і продовження роботи зі створення умов для безпечної, мирної та процвітаючої України", - передали в Держдепі.

Раніше глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що план досягнення справедливого миру в Україні має включати економічні й військові заходи. Міністр наголосив, що лише їхнє поєднання здатне змусити Росію припинити агресію.

Також повідомлялося, що 16 січня Сибіга заявив, що Україна з великими сподіваннями дивиться на майбутні офіційні контакти з Дональдом Трампом та його командою після інавгурації, яка запланована на 20 січня.

Додамо, неодавно повідомлялося, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа планує посилити санкції проти РФ, які можуть увійти в стратегію припинення війни в Україні.

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