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Сибига созвонился с Блинкеном, который покидает пост Госсекретаря США: о чем говорили

Понедельник 20 января 2025 05:06
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Сибига созвонился с Блинкеном, который покидает пост Госсекретаря США: о чем говорили Фото: Энтони Блинкен и Андрей Сибига (mfa.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкен. Американский чиновник покидает пост после инаугурации Дональда Трампа и обновления состава администрации президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины и Госдеп США.

Украинский министр отметил, что это был "прощальный звонок" Блинкену на фоне его последнего рабочего дня в качестве госсекретаря США.

Глава МИД Украины в своем Twitter (X) рассказал, что он выразил благодарность главе американского внешнеполитического ведомства "за его решающую роль в переломный момент истории, которая помогла обеспечить выживание Украины как независимой, свободной и европейской нации".

"Мы ценим наше стратегическое партнерство и полагаемся на постоянную поддержку новой администрации США", - говорится в публикации Сибиги.

Как рассказал пресс-секретарь американского госсекретаря Мэтью Миллер, во время разговора Блинкен поблагодарил главу МИД Украины "за личное партнерство в укреплении двусторонних отношений между странами" с момента назначения Сибиги руководителем министерства осенью 2024 года.

"Они также обсудили недавние санкции, направленные на то, чтобы лишить Россию ресурсов, необходимых для продолжения агрессивной войны, и продолжение работы по созданию условий для безопасной, мирной и процветающей Украины", - передали в Госдепе.

Ранее глава МИД Андрей Сибига заявил, что план достижения справедливого мира в Украине должен включать экономические и военные меры. Министр подчеркнул, что только их сочетание способно заставить Россию прекратить агрессию.

Также сообщалось, что 16 января Сибига заявил, что Украина с большими надеждами смотрит на будущие официальные контакты с Дональдом Трампом и его командой после инаугурации, которая запланирована на 20 января.

Добавим, недавно сообщалось, что администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа планирует усилить санкции против РФ, которые могут войти в стратегию прекращения войны в Украине.

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