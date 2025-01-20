Сибига созвонился с Блинкеном, который покидает пост Госсекретаря США: о чем говорили
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкен. Американский чиновник покидает пост после инаугурации Дональда Трампа и обновления состава администрации президента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины и Госдеп США.
Украинский министр отметил, что это был "прощальный звонок" Блинкену на фоне его последнего рабочего дня в качестве госсекретаря США.
Глава МИД Украины в своем Twitter (X) рассказал, что он выразил благодарность главе американского внешнеполитического ведомства "за его решающую роль в переломный момент истории, которая помогла обеспечить выживание Украины как независимой, свободной и европейской нации".
"Мы ценим наше стратегическое партнерство и полагаемся на постоянную поддержку новой администрации США", - говорится в публикации Сибиги.
Как рассказал пресс-секретарь американского госсекретаря Мэтью Миллер, во время разговора Блинкен поблагодарил главу МИД Украины "за личное партнерство в укреплении двусторонних отношений между странами" с момента назначения Сибиги руководителем министерства осенью 2024 года.
"Они также обсудили недавние санкции, направленные на то, чтобы лишить Россию ресурсов, необходимых для продолжения агрессивной войны, и продолжение работы по созданию условий для безопасной, мирной и процветающей Украины", - передали в Госдепе.
Ранее глава МИД Андрей Сибига заявил, что план достижения справедливого мира в Украине должен включать экономические и военные меры. Министр подчеркнул, что только их сочетание способно заставить Россию прекратить агрессию.
Также сообщалось, что 16 января Сибига заявил, что Украина с большими надеждами смотрит на будущие официальные контакты с Дональдом Трампом и его командой после инаугурации, которая запланирована на 20 января.
Добавим, недавно сообщалось, что администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа планирует усилить санкции против РФ, которые могут войти в стратегию прекращения войны в Украине.
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