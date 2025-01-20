Сибига созвонился с Блинкеном, который покидает пост Госсекретаря США: о чем говорили

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкен. Американский чиновник покидает пост после инаугурации Дональда Трампа и обновления состава администрации президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины и Госдеп США .

Украинский министр отметил, что это был "прощальный звонок" Блинкену на фоне его последнего рабочего дня в качестве госсекретаря США.

Глава МИД Украины в своем Twitter (X) рассказал, что он выразил благодарность главе американского внешнеполитического ведомства "за его решающую роль в переломный момент истории, которая помогла обеспечить выживание Украины как независимой, свободной и европейской нации".

"Мы ценим наше стратегическое партнерство и полагаемся на постоянную поддержку новой администрации США", - говорится в публикации Сибиги.

Как рассказал пресс-секретарь американского госсекретаря Мэтью Миллер, во время разговора Блинкен поблагодарил главу МИД Украины "за личное партнерство в укреплении двусторонних отношений между странами" с момента назначения Сибиги руководителем министерства осенью 2024 года.

"Они также обсудили недавние санкции, направленные на то, чтобы лишить Россию ресурсов, необходимых для продолжения агрессивной войны, и продолжение работы по созданию условий для безопасной, мирной и процветающей Украины", - передали в Госдепе.