Сибіга заявив про відкриття нової сторінки у відносинах з Угорщиною

Угода між Україною та Угорщиною

Нагадаємо, вчора, 3 чераня, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про досягнення домовленості з Україною щодо прав угорської меншини, яка може вплинути на переговори про вступ до ЄС.

Київ і Будапешт після кількох тижнів переговорів досягли всеосяжної угоди щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської громади на Закарпатті.

У переговорах брали участь українські та угорські експерти, представники політичних організацій угорської меншини, а також церкви.

Мадяр зазначив, що український уряд погодився найближчим часом внести узгоджені зміни до законодавства. За його словами, це дозволить угорській громаді отримати ширші права у сферах освіти, культури, використання мови та політичного представництва.