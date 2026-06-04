UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Сибіга заявив про відкриття нової сторінки у відносинах з Угорщиною

13:00 04.06.2026 Чт
2 хв
У відносинах Києва та Будапешта є серйозний дипломатичний прогрес
aimg Тетяна Степанова
Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна та Угорщина відкривають нову сторінку у двосторонніх відносинах.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у соцмережі Х.

Сибіга висловив вдячність головуванню Кіпру "за його лідерство у просуванні процесу вступу України до ЄС".

"Я також високо ціную конструктивну участь Угорщини. Ми відкриваємо нову сторінку у відносинах між Україною та Угорщиною - сторінку, засновану на взаємній повазі, довірі та нашому спільному європейському майбутньому. Україна рухається вперед", - зазначив міністр.

Глава МЗС також подякував усім державам-членам ЄС, Європейській комісії та інституціям ЄС за їхню непохитну підтримку.

Читайте також: У ЄС бачать новий прогрес у переговорах щодо вступу України, - ЗМІ

Угода між Україною та Угорщиною

Нагадаємо, вчора, 3 чераня, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про досягнення домовленості з Україною щодо прав угорської меншини, яка може вплинути на переговори про вступ до ЄС.

Київ і Будапешт після кількох тижнів переговорів досягли всеосяжної угоди щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської громади на Закарпатті.

У переговорах брали участь українські та угорські експерти, представники політичних організацій угорської меншини, а також церкви.

Мадяр зазначив, що український уряд погодився найближчим часом внести узгоджені зміни до законодавства. За його словами, це дозволить угорській громаді отримати ширші права у сферах освіти, культури, використання мови та політичного представництва.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
МЗС УкраїниУгорщинаАндрій Сибіга