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Сибига заявил об открытии новой страницы в отношениях с Венгрией

13:00 04.06.2026 Чт
2 мин
В отношениях Киева и Будапешта есть серьезный дипломатический прогресс
aimg Татьяна Степанова
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина и Венгрия открывают новую страницу в двусторонних отношениях.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в соцсети Х.

Сибига выразил благодарность председательству Кипра "за его лидерство в продвижении процесса вступления Украины в ЕС".

"Я также высоко ценю конструктивное участие Венгрии. Мы открываем новую страницу в отношениях между Украиной и Венгрией - страницу, основанную на взаимном уважении, доверии и нашем общем европейском будущем. Украина движется вперед", - отметил министр.

Глава МИД также поблагодарил все государства-члены ЕС, Европейскую комиссию и институты ЕС за их непоколебимую поддержку.

Читайте также: В ЕС видят новый прогресс в переговорах по вступлению Украины, - СМИ

Соглашение между Украиной и Венгрией

Напомним, вчера, 3 чераня, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о достижении договоренности с Украиной относительно прав венгерского меньшинства, которая может повлиять на переговоры о вступлении в ЕС.

Киев и Будапешт после нескольких недель переговоров достигли всеобъемлющего соглашения по расширению языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерской общины на Закарпатье.

В переговорах принимали участие украинские и венгерские эксперты, представители политических организаций венгерского меньшинства, а также церкви.

Мадьяр отметил, что украинское правительство согласилось в ближайшее время внести согласованные изменения в законодательство. По его словам, это позволит венгерской общине получить более широкие права в сферах образования, культуры, использования языка и политического представительства.

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