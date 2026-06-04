Сибига заявил об открытии новой страницы в отношениях с Венгрией

Соглашение между Украиной и Венгрией

Напомним, вчера, 3 чераня, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о достижении договоренности с Украиной относительно прав венгерского меньшинства, которая может повлиять на переговоры о вступлении в ЕС.

Киев и Будапешт после нескольких недель переговоров достигли всеобъемлющего соглашения по расширению языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерской общины на Закарпатье.

В переговорах принимали участие украинские и венгерские эксперты, представители политических организаций венгерского меньшинства, а также церкви.

Мадьяр отметил, что украинское правительство согласилось в ближайшее время внести согласованные изменения в законодательство. По его словам, это позволит венгерской общине получить более широкие права в сферах образования, культуры, использования языка и политического представительства.