Сибіга заявив про відкриття нової сторінки у відносинах з Угорщиною

Україна та Угорщина відкривають нову сторінку у двосторонніх відносинах.

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у соцмережі Х .

Глава МЗС також подякував усім державам-членам ЄС, Європейській комісії та інституціям ЄС за їхню непохитну підтримку.

"Я також високо ціную конструктивну участь Угорщини. Ми відкриваємо нову сторінку у відносинах між Україною та Угорщиною - сторінку, засновану на взаємній повазі, довірі та нашому спільному європейському майбутньому. Україна рухається вперед", - зазначив міністр.

Сибіга висловив вдячність головуванню Кіпру "за його лідерство у просуванні процесу вступу України до ЄС".

Угода між Україною та Угорщиною

Нагадаємо, вчора, 3 чераня, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про досягнення домовленості з Україною щодо прав угорської меншини, яка може вплинути на переговори про вступ до ЄС.

Київ і Будапешт після кількох тижнів переговорів досягли всеосяжної угоди щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської громади на Закарпатті.

У переговорах брали участь українські та угорські експерти, представники політичних організацій угорської меншини, а також церкви.

Мадяр зазначив, що український уряд погодився найближчим часом внести узгоджені зміни до законодавства. За його словами, це дозволить угорській громаді отримати ширші права у сферах освіти, культури, використання мови та політичного представництва.