Сибіга запросив голову МЗС Гани до України та пообіцяв йому доступ до полонених ганців

Україна отримала прохання Гани щодо повернення її громадянина, який воював на боці російських окупантів та був взятий у полон українськими військовослужбовцями. Міністра закордонних справ Гани запрошують відвідати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

"Ми відзначили занепокоєння Гани та її прохання щодо повернення громадянина Гани, якого було захоплено в зоні бойових дій як російського найманця", - зазначив Сибіга.

Також він додав, що повторює запрошення для міністра закордонних справ Гани Окуджето Аблака відвідати Україну в лютому 2026 року.

"Ганським дипломатам буде надано доступ до військовополонених на їхнє прохання, відповідно до міжнародного гуманітарного права, і ми готові обговорити це питання предметно. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з ганською стороною в дусі дружби та взаємної поваги", - резюмував український голова МЗС.