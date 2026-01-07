ua en ru
Головна » Новини » Політика

Сибіга запросив голову МЗС Гани до України та пообіцяв йому доступ до полонених ганців

Україна, Середа 07 січня 2026 22:10
UA EN RU
Сибіга запросив голову МЗС Гани до України та пообіцяв йому доступ до полонених ганців Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Україна отримала прохання Гани щодо повернення її громадянина, який воював на боці російських окупантів та був взятий у полон українськими військовослужбовцями. Міністра закордонних справ Гани запрошують відвідати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

"Ми відзначили занепокоєння Гани та її прохання щодо повернення громадянина Гани, якого було захоплено в зоні бойових дій як російського найманця", - зазначив Сибіга.

Також він додав, що повторює запрошення для міністра закордонних справ Гани Окуджето Аблака відвідати Україну в лютому 2026 року.

"Ганським дипломатам буде надано доступ до військовополонених на їхнє прохання, відповідно до міжнародного гуманітарного права, і ми готові обговорити це питання предметно. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з ганською стороною в дусі дружби та взаємної поваги", - резюмував український голова МЗС.

Африканці воюють в Україні на боці РФ

Зазначимо, що Міністерство закордонних справ України закликало країни Африки вжити рішучих заходів для припинення російських схем вербування, спрямованих на залучення молоді з усього континенту. За інформацією МЗС, нині на боці Росії воюють понад 1400 громадян африканських держав. Часто вони потрапляють у полон.

Зокрема 7 січня стало відомо, що біля Лиману у Донецькій області українські військові взяли у полон африканського найманця, який воював на боці РФ. Громадянин Уганди стверджує, що контракт підписав під дулом автомата.

Також у полон в різний час потрапляли нігерійці, кенійці, сенегальці та мешканці інших африканських держав. Майже всі вони стверджують, що росіяни обманом змушували їх підписати контракти, а потім кидали на передову в штурми, з яких багато найманців не поверталося.

