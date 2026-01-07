Сибига пригласил главу МИД Ганы в Украину и пообещал ему доступ к пленным ганцам

Украина получила просьбу Ганы о возвращении ее гражданина, который воевал на стороне российских оккупантов и был взят в плен украинскими военнослужащими. Министра иностранных дел Ганы приглашают посетить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

"Мы отметили обеспокоенность Ганы и ее просьбу о возвращении гражданина Ганы, который был захвачен в зоне боевых действий как российский наемник", - отметил Сибига.

Также он добавил, что повторяет приглашение для министра иностранных дел Ганы Окуджето Аблака посетить Украину в феврале 2026 года.

"Ганским дипломатам будет предоставлен доступ к военнопленным по их просьбе, в соответствии с международным гуманитарным правом, и мы готовы обсудить этот вопрос предметно. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с ганской стороной в духе дружбы и взаимного уважения", - резюмировал украинский глава МИД.