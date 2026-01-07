Сибига пригласил главу МИД Ганы в Украину и пообещал ему доступ к пленным ганцам
Украина получила просьбу Ганы о возвращении ее гражданина, который воевал на стороне российских оккупантов и был взят в плен украинскими военнослужащими. Министра иностранных дел Ганы приглашают посетить Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
"Мы отметили обеспокоенность Ганы и ее просьбу о возвращении гражданина Ганы, который был захвачен в зоне боевых действий как российский наемник", - отметил Сибига.
Также он добавил, что повторяет приглашение для министра иностранных дел Ганы Окуджето Аблака посетить Украину в феврале 2026 года.
"Ганским дипломатам будет предоставлен доступ к военнопленным по их просьбе, в соответствии с международным гуманитарным правом, и мы готовы обсудить этот вопрос предметно. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с ганской стороной в духе дружбы и взаимного уважения", - резюмировал украинский глава МИД.
Африканцы воюют в Украине на стороне РФ
Отметим, что Министерство иностранных дел Украины призвало страны Африки принять решительные меры для прекращения российских схем вербовки, направленных на привлечение молодежи со всего континента. По информации МИД, сейчас на стороне России воюют более 1400 граждан африканских государств. Часто они попадают в плен.
В частности 7 января стало известно, что возле Лимана в Донецкой области украинские военные взяли в плен африканского наемника, который воевал на стороне РФ. Гражданин Уганды утверждает, что контракт подписал под дулом автомата.
Также в плен в разное время попадали нигерийцы, кенийцы, сенегальцы и жители других африканских государств. Почти все они утверждают, что россияне обманом заставляли их подписать контракты, а потом бросали на передовую в штурмы, из которых многие наемники не возвращались.