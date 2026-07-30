Сибіга запропонував Польщі відновити переговори з партнерами щодо захисту українського неба

Виконувач обовязків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським після вторгнення російської ракети на територію Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сибіги у соцмережі Х .

Сибіга зазначив, що Україна готова надати Польщі всю необхідну допомогу у розслідуванні інциденту.

Обидва міністри погодилися, що зміцнення повітряного щита України має бути нагальним пріоритетом для всієї євроатлантичної спільноти.

"Я також запропонував відновити переговори з іншими союзниками щодо всіх можливих способів захисту повітряного простору України за участю партнерів. Йдеться не про благодійність, а про прагматичні рішення для покращення нашої спільної безпеки", - зазначив глава МЗС.

На його думку, сьогоднішнє ракетне вторгнення на територію Польщі також служить яскравим нагадуванням про жахливу реальність, з якою стикаються обидві країни.

"Настав час зосередитися на протидії гострим загрозам у сьогоденні, а не на суперечливих дебатах про минуле. Ми відзначили позитивні результати вчорашньої зустрічі президента Зеленського та прем'єр-міністра Туска та говорили про виконання їхніх домовленостей", - додав Сибіга.