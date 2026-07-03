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Сибіга запропонував Польщі план, як владнати суперечку навколо підрозділу "Героїв УПА"

19:34 03.07.2026 Пт
3 хв
Що Україна обіцяє Польщі для налагодження стосунків?
aimg Олена Бджола
Сибіга запропонував Польщі план, як владнати суперечку навколо підрозділу "Героїв УПА" Фото: міністри закордонних справ України та Польщі Андрій Сибіга і Радослав Сікорський (x.com/andrii_sybiha)
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Міністри закордонних справ України та Польщі знайшли способи владнати непорозуміння між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС України Андрія Сибіги у мережі Х.

Сибіга зустрівся з Сікорським

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві запропонував пакет антикризових кроків. Це допоможе зменшити напругу у двосторонніх відносинах.

"Польща є життєво важливою для України, так само як Україна - для Польщі. Ми маємо спільного ворога - Росію - і спільний виклик: російську агресію", - впевнений український міністр.

І щиро подякував Польщі за безпрецедентну підтримку у 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Антикризові кроки України та Польщі

Сибіга представив свій план щодо налагодження стосунків між країнами:

  • ініціювання консультацій між МЗС України та Польщі,
  • організація зустрічі експертів-істориків Другої світової війни, які брали участь у Польсько-українському конгресі істориків у травні,
  • звернення до релігійних лідерів обох країн.

Успіхи у подоланні кризи між Україною та Польщею

Український посадовець відзначив, що за останні півтора року досягнуто значного прогресу в подоланні делікатних питань спільного історичного минулого двох країн.

"Ексгумації розблоковано, а роботу з'їзду істориків відновлено. Україна продовжуватиме видавати дозволи на проведення пошукових та ексгумаційних операцій", - запевнив Сибіга.

Також український міністр зазначив, що вибір ЗСУ назви підрозділу на честь героїв УПА не має антипольських намірів.

"Ми маємо достатньо мудрості, уроків нашої спільної історії та політичної волі, щоб покласти край оплескам у Москві, яка радіє будь-якому зростанню напруженості між двома найближчими сусідами. Історія не пробачить нам, якщо ця можливість буде втрачена", - резюмував Сибіга.

Нове співробітництво між країнами

За словами Сибіги, він обговорив з Сікорським перспективи військово-технічного співробітництва та обмінявся думками напередодні саміту НАТО в Анкарі.

"Наші обговорення також зосередилися на співпраці між українськими та польськими компаніями, зокрема на спільних проєктах з відбудови України. Крім того, ми підняли тему пришвидшення митних процедур для громадян та бізнесу, розвитка інфраструктури прикордонних контрольно-пропускних пунктів".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла було помилковим. На думку політика, це принизило лідера держави, що воює.

За словами очільника МЗС України Андрія Сибіги, Київ не зацікавлений у створенні напруженості з Польщею. Україна завжди цінувала підтримку сусідньої країни.

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