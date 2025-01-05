Сибіга закликав зробити санкції проти РФ ще ефективнішими
Незважаючи на заяву російської пропаганди, санкції проти Росії працюють. Але їх потрібно зробити ще більш ефективними.
Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.
У своїй публікації міністр конкретизував, за якими напрямками необхідне посилення ефективності санкцій.
"Ми повинні зробити їх більш ефективними. Посилити правозастосування, закрити лазівки і продовжувати посилювати тиск у багатьох галузях: тіньовий флот, металургія, СПГ, заморожені активи, атомна енергетика, військова промисловість, інформаційні технології та інші", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, наприкінці грудня Європейський союз почав працювати над 16-м пакетом санкцій проти Російської Федерації. Про це стало відомо з виступу президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн на пленарному засіданні Європарламенту 18 числа.
За словами журналіста "Радіо Свобода" з питань Європи Рікарда Джозвяка, готовий проєкт документа може бути презентовано країнам-членам ЄС уже цього місяця - у січні 2025 року.
Також зазначимо, що 16 грудня Європейський союз ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії за її війну, яку вона розв'язала в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.