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Сибіга закликав зробити санкції проти РФ ще ефективнішими

Неділя 05 січня 2025 15:56
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Сибіга закликав зробити санкції проти РФ ще ефективнішими Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Незважаючи на заяву російської пропаганди, санкції проти Росії працюють. Але їх потрібно зробити ще більш ефективними.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

У своїй публікації міністр конкретизував, за якими напрямками необхідне посилення ефективності санкцій.

"Ми повинні зробити їх більш ефективними. Посилити правозастосування, закрити лазівки і продовжувати посилювати тиск у багатьох галузях: тіньовий флот, металургія, СПГ, заморожені активи, атомна енергетика, військова промисловість, інформаційні технології та інші", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці грудня Європейський союз почав працювати над 16-м пакетом санкцій проти Російської Федерації. Про це стало відомо з виступу президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн на пленарному засіданні Європарламенту 18 числа.

За словами журналіста "Радіо Свобода" з питань Європи Рікарда Джозвяка, готовий проєкт документа може бути презентовано країнам-членам ЄС уже цього місяця - у січні 2025 року.

Також зазначимо, що 16 грудня Європейський союз ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії за її війну, яку вона розв'язала в Україні.

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