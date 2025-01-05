Сибига призвал сделать санкции против РФ еще более эффективными

Несмотря на заявление российской пропаганды, санкции против России работают. Но их нужно сделать еще более эффективными.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Мы должны сделать их более эффективными. Усилить правоприменение, закрыть лазейки и продолжать усиливать давление во многих областях: теневой флот, металлургия, СПГ, замороженные активы, атомная энергетика, военная промышленность, информационные технологии и другие", - говорится в сообщении.

В своей публикации министр конкретизировал, по каким направлением необходимо усиление эффективности санкций.

Напомним, в конце декабря Европейский союз начал работать над 16-м пакетом санкций против Российской Федерации. Об этом стало известно исходя из выступления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пленарном заседании Европарламента 18 числа.

По словам журналиста "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикарда Джозвяка, готовый проект документа может быть представлен странам-членам ЕС уже в этом месяце - январе 2025 года.

Также отметим, что 16 декабря Европейский союз принял 15-й пакет санкций против России за ее войну, которая она развязала в Украине.

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