Сибіга закликав партнерів попередити Москву про ціну, якщо РФ завдасть удару по Україні

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що вдячний партнерам за попередження про ймовірний масований обстріл, але й закликав їх попередити Москву про ціну, яку РФ заплатить за удар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра у соцмережі Х.
"Зараз настав час для наших партнерів перетворити солідарність з Україною на дії. Ми вдячні за ваше попередження про масований удар. І ми розуміємо ваші попередження для ваших громадян", - написав Сибіга.
Водночас він зазначив, що ключове попередження має бути почуте не в Києві та не іноземцями. Він наголосив, що попередження має почути російський режим у Москві, і у партнерів є можливість передати Кремлю меседж.
"У вас є важелі впливу. Скористайтеся ними зараз. Попередьте Москву про ціну, яку їй доведеться заплатити. Як публічно, так і через закриті канали. Стурбованості та співчуттів недостатньо. Нам потрібні конкретні дії, що збільшують ціну війни для агресора вже зараз", - наголосив глава МЗС.
Резюмуючи він додав, що вищевказане - дуже найкращим способом висловити солідарність з українським народом.
Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка фіксує підготовку Росії до нового масованого удару по Україні, зокрема по Києву. Причому, за даними американських та європейських партнерів, ворог має намір завдати удару балістичною ракетою "Орєшник".
Посольство США в Києві цього вечора також підтвердило, що має інформацію про ймовірну серйозну атаку на Україну протягом найближчих 24 годин.