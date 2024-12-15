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Сибига призвал партнеров перейти от замораживания активов РФ к их конфискации

Киев, Воскресенье 15 декабря 2024 14:28
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Сибига призвал партнеров перейти от замораживания активов РФ к их конфискации Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров сделать шаг для конфискации активов России. Средства нужно направить на поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сибигу в X (Twitter).

Глава МИД призвал перейти от замораживания к конфискации российских активов. Он считает, что нужно использовать не только прибыль, но и сами активы РФ для поддержки обороны, устойчивости и восстановления Украины.

"Заставить агрессора возместить убытки и ущерб является справедливым и законным", - добавил Сибига.

Кредит от замороженных активов РФ

Напомним, ранее страны G7 согласовали выделение Украине кредита, который будет обеспечиваться прибылью от замороженных активов центробанка России.

В сентябре президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время официального визита в Киев объявила о выделении кредита на 35 млрд евро в рамках обязательств G7.

Также недавно глава правительства Денис Шмыгаль анонсировал выделение Украине 50 млрд долларов под замороженные российские активы.

По словам президента Владимира Зеленского, ЕС направит около миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов на производство украинского оружия.

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МИД Украины Андрей Сибига
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