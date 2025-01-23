Сибіга про заклик Трампа до Путіна: це було сильне послання і сигнал

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

Відповідну заяву Сибіга зробив на панельній дискусії Ukraine: The Road Ahead на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Це було справді сильне послання і сильний сигнал. Ми маємо посилити тиск на Росію і змусити її вести переговори. Нам потрібне лідерство США. Нам потрібно більше участі США", - сказав глава МЗС.

Він також наголосив на необхідності послабити Росії за допомогою сильніших санкцій, а також зміцнити Україну. За його словами, потрібен цей пакет стримування, щоб стабілізувати ситуацію насамперед на полі бою, зміцнити військові оборонні можливості України.

"Ми справді вітаємо такі сильні заяви президента Трампа. І ми віримо, що він буде переможцем. І ми віримо, що в нас є додатковий шанс отримати нову динаміку в дипломатичних зусиллях щодо припинення цієї війни та досягнення довгострокового справедливого і всеосяжного миру", - додав міністр.