Сибига о призыве Трампа к Путину: это было сильное послание и сигнал

Украина считает сильным сигналом призыв президента США Дональда Трампа о необходимости завершения войны. Украине нужно лидерство США в этом вопросе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

Соответствующее заявление Сибига сделал на панельной дискуссии Ukraine: The Road Ahead на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Это было действительно сильное послание и сильный сигнал. Мы должны усилить давление на Россию и заставить ее вести переговоры. Нам нужно лидерство США. Нам нужно больше участия США", - сказал глава МИД.

Он также отметил необходимость ослабить России с помощью более сильных санкций, а также укрепить Украину. По его словам, нужен этот пакет сдерживания, чтобы стабилизировать ситуацию прежде всего на поле боя, укрепить военные оборонительные возможности Украины.

"Мы действительно приветствуем такие сильные заявления президента Трампа. И мы верим, что он будет победителем. И мы верим, что у нас есть дополнительный шанс получить новую динамику в дипломатических усилиях по прекращению этой войны и достижению долгосрочного справедливого и всеобъемлющего мира", - добавил министр.