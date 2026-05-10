Сибіга їде до Брюсселя на переговори з НАТО та Євросоюзом

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Брюссель для участі в заходах ЄС і НАТО, а також обговорення повернення депортованих українських дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.
Візит розпочнеться 11 травня з виступу на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС.
Головними темами стануть посилення тиску на Росію, підтримка України та прискорення процесу вступу до Євросоюзу, зокрема відкриття переговорних кластерів.
На полях зустрічі заплановано підписання низки двосторонніх документів із європейськими партнерами.
У другій половині дня очільник МЗС відвідає штаб-квартиру НАТО для переговорів із Генеральним секретарем Марком Рютте.
Сторони обговорять зміцнення обороноздатності України, захист від російських загроз та просування мирного процесу.
Центральною подією поїздки стане участь у засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Захід організовано Україною спільно з ЄС та Канадою.
Разом із Сибігою у зустрічі візьмуть участь очільниця МЗС Канади Аніта Аннанд, голова дипломатії ЄС Кая Каллас та комісарка ЄС Марта Кос.
Учасники зосередяться на розробці практичних механізмів встановлення місцеперебування дітей, їхньої реабілітації та посиленні правового тиску на РФ.
