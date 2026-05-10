Сибига едет в Брюссель на переговоры с НАТО и Евросоюзом

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит Брюссель для участия в мероприятиях ЕС и НАТО, а также обсуждения возвращения депортированных украинских детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.
Визит начнется 11 мая с выступления на заседании Совета министров иностранных дел ЕС.
Главными темами станут усиление давления на Россию, поддержка Украины и ускорение процесса вступления в Евросоюз, в частности открытие переговорных кластеров.
На полях встречи запланировано подписание ряда двусторонних документов с европейскими партнерами.
Во второй половине дня глава МИД посетит штаб-квартиру НАТО для переговоров с Генеральным секретарем Марком Рютте.
Стороны обсудят укрепление обороноспособности Украины, защиту от российских угроз и продвижение мирного процесса.
Центральным событием поездки станет участие в заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей. Мероприятие организовано Украиной совместно с ЕС и Канадой.
Вместе с Сибигой во встрече примут участие глава МИД Канады Анита Аннанд, глава дипломатии ЕС Кая Каллас и комиссар ЕС Марта Кос.
Участники сосредоточатся на разработке практических механизмов установления местонахождения детей, их реабилитации и усилении правового давления на РФ.
Напомним, недавно МИД Украины указало на существенные противоречия в заявлениях Кремля. В частности, помощник российского диктатора Юрий Ушаков выдвинул очередной ультиматум для продолжения переговоров, однако в МИД заметили важную оговорку в его словах, которая фактически разоблачила истинные намерения Москвы относительно мира с Украиной.
Кроме того, украинское внешнеполитическое ведомство продолжает фиксировать военные преступления оккупантов на юге страны. Ситуация на левобережье Херсонщины остается критической - Россия устроила гуманитарную катастрофу в Алешках и Голой Пристани, где заблокированные люди живут без света и еды под постоянными атаками вражеских дронов.