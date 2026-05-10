Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Сибига едет в Брюссель на переговоры с НАТО и Евросоюзом

23:02 10.05.2026 Вс
Стало известно, какие именно критические вопросы для Украины будут вынесены на стол переговоров
Сергей Козачук
Фото: Сибига посетит Брюссель 11 мая (Виталий Носач/РБК-Украина)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит Брюссель для участия в мероприятиях ЕС и НАТО, а также обсуждения возвращения депортированных украинских детей.

План визита и ключевые встречи

Визит начнется 11 мая с выступления на заседании Совета министров иностранных дел ЕС.

Главными темами станут усиление давления на Россию, поддержка Украины и ускорение процесса вступления в Евросоюз, в частности открытие переговорных кластеров.

На полях встречи запланировано подписание ряда двусторонних документов с европейскими партнерами.

Во второй половине дня глава МИД посетит штаб-квартиру НАТО для переговоров с Генеральным секретарем Марком Рютте.

Стороны обсудят укрепление обороноспособности Украины, защиту от российских угроз и продвижение мирного процесса.

Возвращение депортированных детей

Центральным событием поездки станет участие в заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей. Мероприятие организовано Украиной совместно с ЕС и Канадой.

Вместе с Сибигой во встрече примут участие глава МИД Канады Анита Аннанд, глава дипломатии ЕС Кая Каллас и комиссар ЕС Марта Кос.

Участники сосредоточатся на разработке практических механизмов установления местонахождения детей, их реабилитации и усилении правового давления на РФ.

Другие заявления МИД

Напомним, недавно МИД Украины указало на существенные противоречия в заявлениях Кремля. В частности, помощник российского диктатора Юрий Ушаков выдвинул очередной ультиматум для продолжения переговоров, однако в МИД заметили важную оговорку в его словах, которая фактически разоблачила истинные намерения Москвы относительно мира с Украиной.

Кроме того, украинское внешнеполитическое ведомство продолжает фиксировать военные преступления оккупантов на юге страны. Ситуация на левобережье Херсонщины остается критической - Россия устроила гуманитарную катастрофу в Алешках и Голой Пристани, где заблокированные люди живут без света и еды под постоянными атаками вражеских дронов.

