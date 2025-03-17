Сибіга: Вже обговорюємо деталі розміщення військового контингенту в Україні

Україна активно рухається до реалізації нової системи безпекових гарантій, і на цьому етапі вже є чітке розуміння, які країни готові розмістити свої війська як важливі складові цієї системи.

Як зазначив Андрій Сибіга, питання деталей - географії, кількості та мандату військових контингентів - вже активно обговорюються.

На минулому саміті коаліції, що відбувся в суботу за участі президента Володимира Зеленського, були закріплені основні напрямки майбутніх дій. Зокрема, постійно відбуваються консультації з Андрієм Єрмаком та радниками з національної безпеки.

"Тобто це вже не абстрактні ідеї, це вже речі, які перебувають на стадії не обговорення, а імплементації", - підкреслив Сибіга.

Він також наголосив на важливості підтримки США в цьому процесі, зазначивши, що без американського лідерства та участі системи безпекових гарантій буде складно досягти бажаних результатів.

Запитання щодо того, чи можуть європейські партнери надсилати свої контингенти без схвалення та підтримки США, залишаються відкритими. Однак, за словами Сибіги, підтримка американської сторони є важливою.