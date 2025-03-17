Сибига: Уже обсуждаем детали размещения военного контингента в Украине

Украина активно движется к реализации новой системы гарантий безопасности, и на этом этапе уже есть четкое понимание, какие страны готовы разместить свои войска как важные составляющие этой системы.

Как отметил Андрей Сибига, вопрос деталей - географии, количества и мандата военных контингентов - уже активно обсуждаются.

На прошлом саммите коалиции, состоявшемся в субботу при участии президента Владимира Зеленского, были закреплены основные направления будущих действий. В частности, постоянно происходят консультации с Андреем Ермаком и советниками по национальной безопасности.

"То есть это уже не абстрактные идеи, это уже вещи, которые находятся на стадии не обсуждения, а имплементации", - подчеркнул Сибига.

Он также отметил важность поддержки США в этом процессе, отметив, что без американского лидерства и участия системы гарантий безопасности будет сложно достичь желаемых результатов.

Вопросы о том, могут ли европейские партнеры отправлять свои контингенты без одобрения и поддержки США, остаются открытыми. Однако, по словам Сибиги, поддержка американской стороны является важной.