Сибіга про візит Келлога до Києва: відбудеться "свого часу", наразі визначаються часові рамки
Візит обраного Дональдом Трампом спецпредставника з питань Росії та України генерал Кіта Келлога до Києва відбудеться "свого часу". Наразі сторони працюють над визначенням часових рамок.
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
«Ми раді всім візитам наших американських друзів. Це перша позиція. Друга позиція - ми дуже сподіваємося, що після інавгурації перші візити вже призначеної нової адміністрації - очільників, керівників - відбуватимуться в Україну", - заявив Сибіга.
За його словами, для України візит Келлога є важливим. Наразі команда МЗС України перебуває в контакті з представниками Келлога, щоб чітко визначити часові рамки для візиту і наповнення його максимальним змістом.
Що передувало
Нагадаємо, у грудня минулого року речник МЗС України Георгій Тихий підтвердив візит спецпредставника Трампа. Вже нібито було відомо про дату, коли Келлог прибуде до Києва. Інформацію про візит підтверджував і президент України Володимир Зеленський.
Однак сьогодні Reuters написало, що майбутній спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог відклав ознайомчу поїздку до Києва та інших європейських столиць. Візит очікується вже після інавгурації обраного президента США.
Детальніше про те, хто такий спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог і що він говорив про війну - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.