Сибига о визите Келлога в Киев: состоится "в свое время", сейчас определяются временные рамки

Визит избранного Дональдом Трампом спецпредставителя по вопросам России и Украины генерала Кита Келлога в Киев состоится "в свое время". Сейчас стороны работают над определением временных рамок.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Мы рады всем визитам наших американских друзей. Это первая позиция. Вторая позиция - мы очень надеемся, что после инаугурации первые визиты уже назначенной новой администрации - руководителей, руководителей - будут проходить в Украину", - заявил Сибига.

По его словам, для Украины визит Келлога является важным. Сейчас команда МИД Украины находится в контакте с представителями Келлога, чтобы четко определить временные рамки для визита и наполнения его максимальным содержанием.

Что предшествовало

Напомним, в декабре прошлого года спикер МИД Украины Георгий Тихий подтвердил визит спецпредставителя Трампа. Уже якобы было известно о дате, когда Келлог прибудет в Киев. Информацию о визите подтверждал и президент Украины Владимир Зеленский.

Однако сегодня Reuters написало, что будущий спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог отложил ознакомительную поездку в Киев и другие европейские столицы. Визит ожидается уже после инаугурации избранного президента США.