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Сибіга висміяв Лаврова: "СВО" проти нацизму треба проводити у Росії"

20:20 07.09.2026 Пн
1 хв
Український міністр потролив поплічника Путіна
aimg Олена Бджола
Сибіга висміяв Лаврова: "СВО" проти нацизму треба проводити у Росії" Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (x.com/andrii_sybiha)
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Росія продовжує маніпулювати темою "нацизму в Європі". Україна жорстко відреагувала на подібні інсинуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги в Х.

"СВО" проти нацизму у Росії

Сибіга відповів на чергову пропагандистську заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Той вигадав "нацизм у Європі", який потрібно викорінювати.

"Щоб досягти цієї мети, знадобилася б спеціальна військова операція в європейській частині Росії", - влучно сказав Сибіга.

Раніше росЗМІ повідомляли, що Лавров сказав це під час виступу перед студентами МДІМВ 7 вересня. Він цинічно заявив, що "СВО" має завершитися так, щоб у Європі "не залишилося нацизму".

Нагадаємо, РБК-Україна писало: Сибіга закликав європейські уряди до рішучих кроків на тлі гібридної війни Росії.

Також повідомлялося, що Сибіга розцінив російський удар по заводу Coca-Cola на Київщині як навмисний напад на американський бізнес. Він вкотре закликав Палату представників США ухвалити Закон про санкції проти Росії.

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