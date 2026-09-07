Сибіга висміяв Лаврова: "СВО" проти нацизму треба проводити у Росії"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги в Х.

"СВО" проти нацизму у Росії

Сибіга відповів на чергову пропагандистську заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Той вигадав "нацизм у Європі", який потрібно викорінювати.

"Щоб досягти цієї мети, знадобилася б спеціальна військова операція в європейській частині Росії", - влучно сказав Сибіга.

Раніше росЗМІ повідомляли, що Лавров сказав це під час виступу перед студентами МДІМВ 7 вересня. Він цинічно заявив, що "СВО" має завершитися так, щоб у Європі "не залишилося нацизму".

Нагадаємо, РБК-Україна писало: Сибіга закликав європейські уряди до рішучих кроків на тлі гібридної війни Росії.